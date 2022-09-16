وقع قادة الدول الأعضاء في منظمة شنغهاي للتعاون وأصدروا إعلان سمرقند لمجلس رؤساء دول منظمة شنغهاي للتعاون.

كما أصدر الاجتماع الـ22 للمجلس عددا من البيانات والوثائق المتعلقة بحماية الأمن الغذائي العالمي وأمن الطاقة الدولي والتصدي لتغير المناخ والحفاظ على سلسلة إمداد آمنة ومستقرة ومتنوعة.

وحث الرئيس الصيني شي جين بينغ الدول الأعضاء على إبقاء المنظمة في مسارها الصحيح وتعميق التعاون في مختلف المجالات، بالإضافة إلى مواصلة تعزيز بيئة مواتية لتنمية وتجديد شباب الدول الأعضاء.

وفي كلمته، دعا شي الدول الأعضاء في المنظمة إلى البقاء على الالتزام بـ«روح شنغهاي» وتعزيز التضامن والتعاون، والحفاظ على الاستقلال الاستراتيجي، وحماية الاستقرار الإقليمي، والسعي نحو تحقيق الشمول وتشارك المنافع في تعزيز التعاون الإنمائي، ودفع عملية توسيع المنظمة، فضلا عن تعزيز مؤسسات المنظمة.

كما دعا الرئيس الصيني إلى نظام دولي «أكثر عدلا وعقلانية»، خلال القمة وقال شي، إن على القادة «العمل معا للتشجيع على قيام نظام دولي يسير في اتجاه أكثر عدلا وعقلانية».

وقال شي «يجدر تعزيز قيم البشرية المشتركة والتخلي عن السياسة القائمة على تشكيل كتل».

وأكد شي «علينا الدفاع بحزم عن النظام العالمي الذي يضع الأمم المتحدة في صلبه فضلا عن نظام عالمي يستند إلى القانون الدولي».

وعلى هامش القمة التقى شي نظيره التركي رجب طيب إردوغان ودعاه إلى «تعزيز الثقة السياسية المتبادلة» بين بكين وأنقرة، وفق محطة «سي سي تي في» التلفزيونية الصينية.

ونقلت قناة التلفزيون الصيني العامة عن شي قوله «يتعين على الجانبين تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، واحترام المصالح الجوهرية للطرف الآخر بإخلاص، وتوطيد الأسس السياسية لعلاقات التعاون الاستراتيجي بين الصين وتركيا».

وأضاف «علينا التركيز على التعاون في مجال التنمية والاستفادة الكاملة من أدوار ومزايا آليات التعاون المختلفة بين بلدينا».

وفي اول اجتماع مباشر بينهما قال رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هامش القمة إن الآن «ليس وقت الحرب»، وفق ما أظهرت صور متلفزة. وقال مودي لبوتين «فخامتك، أعرف بأن الوقت الراهن ليس وقت الحرب».

من جهته، أشاد بوتين بـ«مراكز النفوذ الجديدة»، وأكد بوتين خلال كلمة ألقاها في تلك القمة، على أن «الدور المتعاظم لمراكز النفوذ الجديدة يتضح بشكل متزايد» مشددا على أن التعاون بين بلدان منظمة شنغهاي، يستند خلافا للدول الغربية، إلى مبادئ «مجردة من أي أنانية»، وفق تعبيره.

كما لمح مجددا إلى اتفاقية الحبوب التي سمحت بفك الحصار عن المواني الأوكرانية قبل نحو شهرين، من أجل تصدير الحبوب والمحاصيل الزراعية الأوكرانية عبر البحر الأسود، برعاية أممية وتركية، معتبرا أن الأولوية يجب أن تكون للدول الفقيرة والنامية، ومؤكدا استعداد بلاده لتقديم الأسمدة والحبوب الروسية لتلك الدول بلا مقابل.

وأشار إلى أن موسكو مستعدة للعمل من أجل حل الكثير من المشاكل في العالم أهمها الطاقة والغذاء.

إلى ذلك، أعلن أن أوروبا لم تلغ سوى بعض العقوبات الجزئية المفروضة على الأسمدة الروسية، مؤكدا أن هناك 300 ألف طن من تلك الأسمدة عالقة في المواني الأوروبية.