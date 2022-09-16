بعد فوزه المستحقّ في برنامج (بوليفارد المواهب) والتفاعل الكبير مع صوته وحضوره في البرنامج، أصدر النجم الشاب سالم الحمد أولى أغنياته بعد الفوز مع شركة Platinum Records، بعنوان (الله يخارجنا)، وتعاون فيها مع علي السبعان كلاماً، وعبدالقادر هدهود لحناً، وتوزيعاً مع سيروس.

(الله يخارجنا) هي ثاني أغنية خاصة لسالم، بعد أغنية (الله يحبني) التي أصدرها مع بلاتينوم ريكوردز، خلال تواجده في برنامج المواهب الأضخم الذي تخرج منه في الـ٢٠٢٢، (بوليفارد المواهب). وقد حقق البرنامج نجاحاً خليجياً وعربياً كبيراً بعد عرضه على MBC1 وMBC4 وشاهد.

نذكر أنّ سالم الحمد، موهبة سعودية لافتة، وكان قبل البرنامج، ينشر مقاطع غنائية بصوته عبر السوشيال ميديا، لتلاقي هذه المقاطع انتشاراً ملفتاً، لكنه اليوم احترف الغناء وبدأ مسيرته رسمياً بأغنية خليجية رومانسية مختلفة، يعوّل عليها لتكون انطلاقة صحيحة بتواجد كل العناصر القوية لإنجاح أي عمل.

لسماع الأغنية

https://youtu.be/zZBn8UXrHaM