محطات جودة الهواء ترصد تجاوزات في تركيز الجسيمات الدقيقة عن الحدود المسموح بها

سجلت محطات رصد جودة الهواء التابعة للهيئة العامة للبيئة تجاوزات في تركيز الجسيمات الدقيقة عن الحدود المسموح بها للمعايير الوطنية.

وقد تزامن هذا الارتفاع مع تغير الظروف المناخية التي تشهدها البلاد بازدياد نشاط الرياح الشمالية الغربية التي تزيد سرعتها عن 60 كيلومترا بالساعة بناء على تحذير ادارة الارصاد الجوية، والذي ساهم بازدياد تطاير الغبار العالق والمسبب الى ارتفاع تركيز الجسيمات الدقيقة.

لذلك تهيب الهيئة العامة للبيئة المواطنين والمقيمين الذين يعانون من أمراض تنفسية تجنب تواجدهم في الخارج لفترات طويلة.