يحيى حميدان

خرج التضامن بنقطة غالية من أرض العربي بعد تعادلهما 1-1 على ستاد صباح السالم مساء اليوم الجمعة ضمن الجولة الرابعة من دوري "زين" الممتاز.

وأصبح رصيد "العنيد" 4 نقاط محافظاً على مركزه الثامن، فيما بات ل "الأخضر" 3 نقاط في المركز التاسع قبل الأخير دون أن يحقق أي فوز حتى الآن، ليواصل إحباط جماهيره الكبيرة.

وبالغ "الأخضر" في الاستحواذ بالكرة في الشوط الأول وأخذ لاعبوه وقتاً طويلاً في التحضير مع تراجع واضح من لاعبي "العنيد" لتأمين مناطقهم الدفاعية، ومن أول محاولة خطف يوسف العنيزان هدف السبق للتضامن بعد تمريرة مميزة من النيجيري توني ايدجو (9).

وعادل النيجيري كينغسلي ايدو الكفة بتسجيله هدف التعادل اثر تمريرة من الليبي السنوسي الهادي في العمق، ليقوم ايدو بمراوغة مدافع التضامن عبدالرحمن ماهر ويضعها بمهارة في شباك الحارس سعود القناعي (23).

وشهد الشوط الأول تبديلين اضطراريين، حيث خرج العنيزان من "العنيد" للاصابة ونزل بدلاً منه حامد الرشيدي، واستبدل المدرب الجديد للعربي، التونسي يامن الزلفاني، مدافعه عبدالله عمار لشعوره بالارهاق ودفع بعبدالرحمن الشرهان عوضاً عنه.

وفي الشوط الثاني، حافظ الفريق العرباوي على استحواذه على الكرة وكانت فرصه أكثر خطورة بعد دخول البديلين سيف الحشان والليبي محمد صولة، الذي اخترق دفاع التضامن في أخطر الفرص وذهبت كرته للقائم الأيسر للحارس سعود القناعي، قبل أن يشتتها الدفاع.

وفي الجهة المقابلة، وصل "العنيد" لمناطق العربي الدفاعية، الا أن غياب اللمسة الأخيرة جعل حارس "الأخضر" سليمان عبدالغفور بعيداً عن الخطورة، لتنتهي المباراة بتعادل الفريقين 1-1.

وقاد اللقاء الحكم الدولي سعد الفضلي وأنذر كل من عبدالله عمار وعلي عزيز وعبدالرحمن الشرهان (العربي)، ومحمد القبندي وسالم الهولي والمالي أبوبكر ديارا وفيصل العنزي (التضامن)، فيما طرد من الضيوف المهاجم حامد الرشيدي بالبطاقة الحمراء المباشرة، وايدو من العربي لحصوله على بطاقتين صفراوين.