القاهرة ـ ناهد إمام

قالت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إن مصر سباقة في الاهتمام بذوي القدرات الخاصة، وبالاهتمام بالعمل الأهلي وهو ما تمت ترجمته بإعلان القيادة السياسية تخصيص 2022 عاما لمنظمات المجتمع المدني، ما يؤكد الحرص على دعم الشراكات والتعاون بين الجهات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الهجرة في فعاليات افتتاح ملتقى أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، والذي انطلق أمس الخميس في دورته السادسة برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدار الأوبرا المصرية، تحت شعار «كلنا إنسان».

وثمنت السفيرة سها جندي المشاركة المستمرة لأولادنا من أبناء المصريين بالخارج في فعاليات ملتقى أولادنا، لعرض إبداعاتهم، مشيدة كذلك بجهود سهير عبدالقادر رئيس مؤسسة أولادنا والتي تقف وفريق العمل وراء مستوى الإبداع والتميز الذي برع فيه الأولاد المشاركون من ذوي القدرات الخاصة حول العالم.

واعتبرت الوزيرة أن مهرجان أولادنا محفل سنوي للإبداع الفني في حب مصر، التي استضافت على أرضها الكثير من الحضارات على مر التاريخ، وما تزال معالمها تشهد على ذوق رفيع في الفنون المختلفة.

وأكدت وزيرة الهجرة أن الفن والثقافة لغة عالمية، وأن استضافة مصر لهذه الوفود من عدة دول حول العالم يبعث برسالة محبة من أرض السلام، مؤكدة أن شعار المؤتمر «كلنا إنسان» يبرز قيم الإنسانية التي يجب أن نتعامل بها في الداخل والخارج.

وشهدت فعاليات الافتتاح لملتقى أولادنا عددا من العروض المسرحية والغنائية من إبداع أولادنا من مختلف الدول حول العالم، وكذلك عروض فيلمية حول ثقافة تقبل ذوي القدرات، بجانب تكريم العديد من الشخصيات التي أضافت للفن والثقافة العربية، من بينهم اسم الراحل سيد مكاوي، شيخ الملحنين، وكذلك اسم المنتج محسن علم الدين، لما قدمه لمهرجان أولادنا.

يقام المهرجان تحت رعاية وزارات الهجرة والسياحة والآثار، التضامن الاجتماعي، الثقافة، الشباب والرياضة، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمجلس القومي للمرأة، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والذي تنظمه مؤسسة أولادنا لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبد القادر تحت شعار «كلنا إنسان» وتستمر فعالياته حتى 21 سبتمبر الجاري، وشهد حفل افتتاح الدورة السادسة للملتقى الدولي لفنون ذوي القدرات الخاصة (أولادنا) الدمج مع مهرجان الفنون والفلكلور الأفروصيني، وشارك في الافتتاح كوكبة من الفنانين وفرق من عدد من البلدان التي قدمت عروضا متميزة، كما تم تقديم أوبريت «الليلة الكبيرة» لأول مرة بمشاركة أولادنا من أصحاب القدرات الخاصة.

حضر حفل الافتتاح الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة، عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، وممثلون عن وزارتي الشباب والرياضة والتخطيط والتنمية الاقتصادية، وعن الشركة القابضة مصر للطيران، وعدد من سفراء الدول الأجنبية والعربية بالقاهرة.