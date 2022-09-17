أطلقت الهيئة العامة للشباب الموقع الثاني لأكاديمية كرة القدم لذوي الأحتياجات الخاصة للشباب من 14 إلى 30 سنة في مركز شباب الدعية.

وقالت الهيئة في بيان صحفي ان الاكاديمية تشمل حالات الإعاقة الذهنية المتوسطة والشلل الدماغي البسيط والمتوسط والإعاقة الحركية البسيطة والإعاقة السمعية، وأن أيام التدريب يومي الأثنين والأربعاء من كل أسبوع، مساءً من الساعة 5 إلى الساعة 8.

واضافت أن مركز شباب الشامية هو الموقع الأول لأكاديمية كرة القدم لذوي الإعاقة التي تشمل الإضطراب وتشتت الإنتباه وفرط الحركة وصعوبات التعلم في مبينه أن التسجيل من خلال موقع الهيئة العامة للشباب الإلكتروني (www.youth.gov.kw).