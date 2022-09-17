أعلنت الهيئة العامة للشباب إطلاق الموسم الثالث من برنامج (وادي الشباب) في المراكز التابعة للهيئة متضمنا العديد من الأنشطة العلمية في مجالات تكنولوجية وتقنية وبرمجية وذلك لتطوير مهارات الشباب.



‏‎وقالت الهيئة في بيان صحفي اليوم السبت ان المشروع يقدم دورة (تصميم الهوية البصرية) للشباب بين 18 و35 عاما لتعريف المتدرب على طريقة عمل الهوية البصرية للعلامة التجارية أو الشخصية أو الحكومية ابتداء من وضع استراتيجية لإنشاء وتصميم الشعار وانتهاء بتسليم المشروع.



وذكرت أن المشروع يقدم أيضا دورة (التصميم ثلاثي الأبعاد) للشباب بين اعمار 13 و17 عاما ومن خلالها يتعرف المتدرب على عالم ثلاثي الأبعاد بحيث يصبح في نهاية البرنامج قادرا على تصميم أشكال ثلاثية الأبعاد.



وأضافت أن دورة (العلوم المرحة) للشباب بين اعمار 9 و12 عاما التي يقدمها المشروع يتعلم المتدرب فيها العلوم بطريقة سهلة ومبسطة وتمكن الشباب من عمل التجارب في المنزل.



ودعت الهيئة الشباب الكويتيين من الجنسين الى التسجيل في الدورات والتي ستكون بالمجان عن طريق بوابة (وادي الشباب) في الموقع الإلكتروني للهيئة (www.youth.gov.kw).



وأضافت أن المشروع يأتي حرصا من الهيئة على الاستثمار بأوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع عبر اشراكهم بعدد من الأنشطة التي تتسم بالابتكار العلمي بما يسهم بتعزيز وتطوير مهاراتهم في هذه المجالات المهمة.



وأكدت الهيئة أهمية اكتساب الشباب للمهارات اللازمة للنجاح باعتبارهم قادة المستقبل مؤكدا حرص الهيئة على توفير مساحات متنوعة لاحتضان الطاقات الشبابية وتوجيهها نحو المساهمة في دفع عجلة التنمية في البلاد.



وذكرت أنها دأبت على الاهتمام بثروة الكويت البشرية وأخذت على عاتقها تمكين وتمهين الشباب ورعايتهم عبر طرح العديد من البرامج والمشروعات المتاحة لهم.



يذكر ان مشروع (وادي الشباب) عبارة عن دورات وورش تنتهي بمسابقة تقام تحت مظلة الهيئة العامة للشباب وتشمل الفئة العمرية بين 7 و35 عاما يتعلم المتدرب خلالها أساسيات البرمجيات والتصاميم الثنائية وثلاثية الإبعاد بالإضافة لعمليات تصنيع الأفكار وتعلم أساسيات الذكاء الصناعية.