دعا رئيس نقابة العاملين بوزارة التربية عادل العازمي، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف، رجل الاصلاح ان يلتفت سموه الى ملف التعليم بشكل كامل وجعله اولوية حكومية واهمها تطوير العملية التعليمية والتي تبدأ من اعادة بناء بعض المدارس وتحريك عملية الصيانة التي تجاهلتها الوزارة طوال العطلة الصيفية والتحرك العاجل لانقاذ الوزارة مما وصلت اليه من تقاعس واضح خلال فترة الصيف.

واكد العازمي في تصريح صحافي، ان الايام الاولى منذ بداية دوام الهيئة الادارية والتعليمية في مختلف المدارس كشفت عن العديد من اوجه القصور في صيانة المدارس حتى الآن.

واوضح العازمي ان النقابة سبق وان حذّرت من التراخي في ملف صيانة المدارس قبل بداية العام الدراسي حتى لا نصل الى مرحلة الفشل الذي بدا واضحا في عدد غير قليل من المدارس حتى الآن .

واشار إلى أن العديد من المدارس لم يتم صيانتها حتى الآن بالرغم من عودة الطلاب خلال ايام قليلة ، مع العلم ان وكيل وزارة التربية د. علي اليعقوب، شكل لجان متعددة لصيانة المدارس وذلك تحت اشرافه شخصيا .

واكد العازمي انه ومع الأسف حتى الآن لم تقم تلك اللجان بواجباتها مما فاقم الأوضاع حيث وصل الى النقابة العديد من الشكاوى عن عدم الصيانة حتى الان، كما لاتزال مشكلة التكييفات مستمرة وكثير من المدارس تعاني من سوء التكييف والاعطال المستمرة .

واشار العازمي الى ازمة اخرى تواجه المدارس حاليا بشكل كبير وهي عدم توفر عمالة في بعض المدارس وعدم كفايتها في مدارس اخرى.

ووجه الشكر لادارات المدارس التي قامت بتنظيف المدارس على حسابها للادارات والاقسام تقديرا لمكانة العاملين في المدارس من الهيئة التعليمية والادارية .

وفي ختام تصريحاته قال العازمي: " للأسف دائما ادارات المدارس تتحمل اخطاء الوزارة وتتحمل فشل ملف صيانة المدارس وسط تجاهل المسؤولين عن الصيانة رغم الكتب التي ترسل لهم دون تحرك ملحوظ حتى الآن .