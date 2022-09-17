صدر مرسوم بإضافة فقرة الى المادة الرابعة من مرسوم الترخيص بإنشاء كلية «الجونكوين الكندية» في الكويت.



وجاء في المرسوم:



مادة أولى



يُضاف إلى المادة الرابعة من المرسوم رقم 419 لسنة 2010 المشار إليه فقرة ثانية نصها التالي: «وتمنح الكلية درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال وتفريعاتها والعلوم التطبيقية لعلوم الكمبيوتر بنظام (2+2) لحملة الدبلوم، وذلك بعد اجتياز متطلبات الاعتماد الأكاديمي التي يقررها مجلس الجامعات الخاصة».



مادة ثانية



على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ هذا المرسوم، ويُعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.