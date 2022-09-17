تبلغ إجمالي حيازتها 49.4 مليار دولار.. وتصعد للمرتبة الثانية خليجياً بعد السعودية



علاء مجيد

في سابقة تحدث لأول مرة منذ سنوات، اشترت الكويت سندات أميركية بقيمة 3.4 مليارات دولار خلال يوليو الماضي، لتقفز بإجمالي حيازتها من سندات الخزانة إلى نحو 49.4 مليار دولار، بالمقارنة مع حيازتها بنهاية يونيو الماضي البالغة 46 مليار دولار، لتصعد بذلك إلى المرتبة الثانية خليجيا في قائمة حائزي السندات الأميركية بعد السعودية صاحبة المركز الأول.



وبحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الخزانة الأميركية، تنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 11.14 مليار دولار، فيما تبقى النسبة الأكبر من السندات طويلة الأجل بقيمة 38.22 مليار دولار.



وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الأخيرة، فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات وكذلك زيادة وانخفاض الاستثمارات الكويتية في بورصات الأسهم الأميركية.