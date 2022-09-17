أصدر وزير التربية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي د.علي المضف قرارين حول إيقاف تسجيل والتحاق الكويتيين في جميع المراحل الجامعية والدراسات العليا ببعض مؤسسات التعليم العالي في الولايات المتحدة الأميركية.



وجاء في القرار الأول:



مادة أولى



إيقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات، وذلك في مؤسسات التعليم العالي التالية:



1 - University of Hartford.

2 - Lawrence Technology University.

مادة ثانية



لا ينطبق هذا القرار على:



1 - الطلبة الملتحقين فعليا والمستمرين بالدراسة قبل صدور هذا القرار.



2 - الطلبة الحاصلين على قبول للدراسة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2022م بحد أقصى.



مادة ثالثة



يُلغى كل نص يخالف ما ورد في هذا القرار.



وتضمن القرار الثاني:



مادة أولى



ايقاف تسجيل والتحاق الطلبة الكويتيين بكافة المراحل الجامعية والدراسات العليا في جميع التخصصات، وذلك في مؤسسات التعليم العالي التالية:



1 - University of Massachusetts - Lowell.

2 - Wichita State University.



مادة ثانية



لا ينطبق هذا القرار على:



1 - الطلبة الملتحقين فعليا والمستمرين بالدراسة قبل صدور هذا القرار.



2 - الطلبة الحاصلين على قبول للدراسة للفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2023/2022م بحد أقصى.

مادة ثالثة



يُلغى كل نص يخالف ما رد بهذا القرار.