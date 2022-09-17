أكد وزير الصحة الدكتور خالد السعيد التزام الوزارة بقرارات جمعية الصحة العالمية والتزام العاملين بالقطاع الصحي الإنساني والمهني والأخلاقي بحق المرضى في السلامة ضمن الحق في الصحة كأحد حقوق الإنسان الأساسية التي أكدتها المواثيق والاتفاقيات الدولية ودستور الكويت والقوانين والتشريعات المنظمة لممارسة المهن الصحية.



وقال الوزير السعيد في بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى والذي تم اختيار مبادرة التحدي العالمي الثالث لمنظمة الصحة العالمية (الدواء بدون أضرار) شعارا له ان الوزارة تشارك العالم إطلاق الحملة التوعوية لسلامة المرضى في جميع المؤسسات الصحية في الكويت والذي يوافق 17 سبتمبر من كل عام.



وقال ان سلامة المرضى احدى أهم أولويات الأنظمة الصحية بمختلف دول العالم حيث تشير الدراسات وتقديرات منظمة الصحة العالمية أن واحدا من بين كل 10 مرضى في البلدان المتقدمة يصاب بالأذى أثناء تلقيه الرعاية الصحية.



وأشار وزير الصحة الى ان الأخطاء الطبية جاءت في المرتبة ال14 من بين أهم أسباب الوفاة على مستوى العالم وإن الممارسات الدوائية غير المأمونة والأخطاء الدوائية تأتي ضمن الأسباب الرئيسية المؤدية لأضرار يمكن تجنبها.



ونوه باهتمام وزارة الصحة بتطوير سياسات وإجراءات سلامة المرضى بجميع المؤسسات الصحية انطلاقا من رؤية الوزارة التي تسعى إلى تعزيز ثقافة سلامة المرضى وضمان حصول جميع أفراد المجتمع على حقوقهم المشروعة في رعاية صحية آمنة وذات جودة عالية.



وقال ان الوزارة أطلقت البرامج الوطنية لسلامة المرضى وتم اعتماد وتحديث معايير سلامة المرضى ضمن البرنامج الوطني للاعتماد.



وأوضح انه بالرغم مما حقق من إنجازات في مجال سلامة المرضى فإنه "ما زال أمامنا العديد من التحديات المتعلقة بالسلامة الدوائية والتي تتطلب التعاون بين الجميع لاتخاذ إجراءات عاجلة بهدف الحد من الأضرار ذات العلاقة بالأدوية".



وأشار الى ان ذلك يتم من خلال تعزيز نظم وممارسات استخدام الأدوية وإعطاء الأولوية لمأمونية الأدوية والتصدي للممارسات الدوائية غير المأمونة والتي تؤثر على صحة الافراد والأسر والمجتمع وعلى النظم الصحية.



يذكر ان اليوم العالمي لسلامة المرضى يهدف الى رفع مستوى الوعي العالمي بالعبء الكبير للأضرار الناجمة عن الأدوية بسبب ارتكاب الأخطاء واتباع ممارسات غير مأمونة في مجال المداواة والدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحسين مأمونية الأدوية.



كما يهدف الى إشراك أصحاب المصلحة والشركاء الرئيسيين في الجهود الرامية إلى منع ارتكاب الأخطاء في المداواة والحد من الأضرار الناجمة عنها وتمكين المرضى وأسرهم من المشاركة بفعالية في استعمال الأدوية بمأمونية وتوسيع نطاق تنفيذ التحدي العالمي الذي يواجه المنظمة بشأن سلامة المرضى.