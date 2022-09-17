قدم سفير دولة الكويت الجديد في القاهرة غانم الغانم اليوم السبت، أوراق اعتماده إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي سفيرا لدولة الكويت لدى جمهورية مصر العربية.

وقال السفير الغانم في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) عقب تقديم أوراق الاعتماد إنه نقل إلى الرئيس السيسي تحيات سمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وتمنيات سموهم لجمهورية مصر العربية المزيد من التقدم والازدهار والأمن والاستقرار.

وأضاف أنه نقل كذلك تحيات وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد الناصر ، وتقديره لمكانة مصر في قلب دولة الكويت وشعبها ودورها العربي والقومي.

وأشاد بمسيرة العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين الكويت ومصر وتميزها على الأصعدة والمستويات كافة.

وأكد حرص دولة الكويت وتطلعها إلى تطوير هذه العلاقات وتعزيزها وفتح آفاق أرحب للتعاون المشترك وتحقيق كل ما من شأنه خدمة صالح البلدين والشعبين الشقيقين.