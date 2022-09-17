قالت وزارة الداخلية إن قطاع الأمن الجنائي ممثلا في الإدارة العامة للمخدرات وعقب فحص كميات من عقار اللاريكا المجرّم قانونيا تبين أنها ليست كبسولات لاريكا وإنما كبسولات معبئة وتحتوي على مادة الفناسيتين التي كانت تستخدم في الطب البشري والبيطري ولكن تم منعها من الاستعمال الطبي منذ السبعينيات لأنها شديدة السمية ومسرطنة.

وأضافت أن هذه المواد أيضا تؤثر على عدم مقدرة الدم على حمل الأوكسجين بالدم ما يتلف عضلة القلب ومشاكل خطيرة في التنفس وتسبب الوفاة.

وتحذر وزارة الداخلية انه بالإضافة الى المسؤولية القانونية، فإن تناول هذه الحبوب يؤدي إلى الإصابة بحالات الوفاة المفاجئة بسبب ارتفاع التسمم، وتدعو الإدارة أولياء الأمور إلى متابعة أبنائهم وتوعيتهم بخطورة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية وإبلاغ الجهات المعنية عن أبنائهم الذين يتعاطون المخدرات حتى يتم إلحاقهم بالجهة المخصصة بعلاج ورعاية وتأهيل المدمنين حتى يعودوا إلى المجتمع أعضاء فاعلين، مؤكدة أن الإبلاغ يعفي من المساءلة الجنائية، وخطوة مهمة وسريعة نحو العلاج.