وقع رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكاييف، على تعديلات دستورية جديدة تتضمن بندا ينص على أن رئيس البلاد ينتخب لفترة رئاسية واحدة مدتها 7 سنوات غير قابلة للتجديد.

ووفق نص القانون سيتم الآن انتخاب الرئيس لمدة 7 سنوات بدلا من السنوات الخمس السابقة. ولا يجوز انتخاب نفس الشخص أكثر من مرة، فيما كان الدستور ينص على أنه لا يجوز لشخص واحد أن يكون رئيسا لكازاخستان لأكثر من فترتين متتاليتين مدة كل منها 5 سنوات. كما أكد القانون الجديد أن هذه الأحكام غير قابلة للتغيير.

وفي الوقت نفسه، فإن الحكم المعدل للبند الخامس من المادة 42 من القانون الأساسي الذي يقضي بعدم جواز انتخاب نفس الشخص أكثر من مرة واحدة ولمدة 7 سنوات يبدأ سريان مفعوله في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى بعد دخول هذا التعديل حيز التنفيذ.

كما وقع الرئيس تعديلا تستعيد بموجبه العاصمة اسمها القديم «استانا» بدلا من نور سلطان.

يذكر أن عاصمة كازاخستان كان قد تم تغيير اسمها من أستانا إلى نور سلطان في مارس 2019، تكريما للرئيس السابق نور سلطان نزارباييف الذي تنحى من منصبه بعد حوالي ثلاثة عقود في السلطة.

واجتاحت كازاخستان، التي يبلغ تعدادها 18.5 مليون نسمة والمجاورة للصين، موجة من الاحتجاجات الدموية في بداية العام الحالي.