أعلنت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية قائمتها للكتب الأكثر مبيعًا في الولايات المتحدة هذا الأسبوع فئة الروايات الخيالية والتي تعتمد على عنصري الإثارة والتشويق.

جاءت في المرتبة الأولى من قائمة نيويورك تايمز "حكاية خيالية" بواسطة المؤلف الشهير ستيفن كينج، وتسرد حكاية طفل يرث بوابة في المدرسة الثانوية لعالم آخر، يوجد فيه الخير والشر في حالة حرب.

وفي المرتبة الثانية من القائمة حلت رواية اليأس فى الموت بواسطة جي دي روب، وهو الكتاب الـ55 من سلسلة الموت التي تحكي عن إيف دالاس وكشف ماضيها في عالم العصابات.

وأتت في المرتبة الثالثة رواية "الحقيقة" بواسطة المتألقة كولين هوفر للأسبوع الـ39 على التوالي، وتدور الرواية حول زوج يكتشف حقيقة مروعة حول زوجته المريضة.

وللأسبوع الـ64 جاءت فى المرتبة الرابعة رواية "أن ننتهى معا" لكولين هوفر أيضا، وتدور حول الزوجة المعنفة التي نشأت في منزل عنيف وتعمل على وقف دائرة الانتهاكات التي تتعرض لها.

ولكولين هوفر، جاءت فى المرتبة الخامسة والأخيرة من القائمة، رواية "عندما يغنى جراد البحر"، للأسبوع الـ 175 على التوالي، وتناولت الكاتبة الفترة الزمنية بين الخمسينيات والستينيات، لتوضح مدى الانقسام العنصري والاجتماعى المعقد ذي الصلة بالسياسة والبيئة المعاصرة، ما جعل الرواية تتصدر الأكثر مبيعا خلال الثلاثة أشهر الماضية.