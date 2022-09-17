ارتفع مؤشر الإنتاج الصناعي في قطر بنسبة 8ر7 % خلال شهر تموز/ يوليو الماضي على أساس سنوي، مسجلاً مستوى 5ر104 نقطة، وبنسبة 8ر4 % مقارنة عن شهر حزيران/ يونيو الماضي .

ووفق وكالة الأنباء القطرية(قنا)، يعكس المؤشر، الذي يصدر عن جهاز التخطيط والإحصاء، تفاصيل نمو القطاعات الاقتصادية الصناعية المختلفة المكونة له، وهي التعدين وتبلغ أهميته النسبية 46ر82 % ، والصناعة التحويلية بأهمية نسبية قدرها 85ر15 % ، والكهرباء بأهمية نسبية بلغت 16ر1 % ، والمياه بأهمية نسبية قدرها 53ر0 %.

وأظهرت بيانات جهاز التخطيط والإحصاء، اليوم السبت ، ارتفاع الرقم القياسي لقطاع التعدين بنسبة 4ر5 % في شهر حزيران/ يونيو الذي سبقه، ويرجع ذلك الى الارتفاع في الكميات المنتجة في مجموعة استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي بنفس النسبة.

كما ارتفعت مجموعة الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر بنسبة 3ر1 % ، وبالمقارنة مع الشهر المماثل من العام السابق، يلاحظ ارتفاعاً في هذا القطاع بنسبة 5ر8 %.

وسجل قطاع الصناعة التحويلية ارتفاعاَ قدره 7ر1 % في شهر تموز/ يوليو الماضي قياساً بالشهر السابق له.

أما الانخفاض، فقد حصل في مجموعة صناعة الإسمنت ومنتجات المعادن اللافلزية الاخرى بنسبة 8ر6 % ، وصناعة المشروبات بنسبة 3ر3 % ، ومجموعة الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجلة بنسبة 1ر3 % .