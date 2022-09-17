أكد المستشار الألماني أولاف شولتس تعهده بإنفاق 2% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع.

وقال شولتس خلال مؤتمر للجيش الألماني في برلين: "لا أزال عند كلمتي بأننا سنزيد ميزانية الدفاع إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي... يمكنكم أيضا التخطيط بناء على ذلك".

وذكر شولتس أنه حتى بعد الانتهاء من انفاق الصندوق الخاص بقيمة 100 مليار يورو، لن يعود تمويل الجيش الألماني إلى المستوى القديم، مؤكدا ضرورة أن يصبح الجيش الألماني حجر زاوية للدفاع التقليدي في أوروبا، وأن يصبح "القوة المسلحة الأفضل تجهيزا".

وذكر شولتس أن ألمانيا "تجنبت منذ فترة طويلة إعطاء أولوية حقيقية لمهام الجيش الألماني"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الجيش الجيد يمكنه حفر آبار وتأمين المساعدات الإنسانية والسيطرة على الفيضانات وتقديم المساعدة خلال حملات التطعيم في أوقات الأوبئة، وقال: "لكن هذه ليست مهمتكم الأساسية... المهمة الأساسية للجيش الألماني هي الدفاع عن الحرية في أوروبا!"، مضيفا أن جميع المهام الأخرى يجب أن تأتي بعد هذه المهمة.