اكتشفت الشرطة اليونانية مزرعة قنب فوق جبل أوليمبوس، تضم ما يربو على 4000 نبتة، وألقت القبض على شخصين مرتبطين بها، حسبما ذكرت قناة "إي آر تي" الرسمية بناء على معلومات من الشرطة.

ويأتي ذلك بعد إعلان الشرطة اكتشاف مزرعة بها 2400 نبتة وتدميرها في جبل قرب مدينة فولوس الساحلية على الساحل الشرقي للبر الرئيسي اليوناني.

وقدرت الشرطة القيمة السوقية للمخدرات بما يصل إلى 20 مليون يورو (20 مليون دولار)، بحسب القناة.

وينظر إلى اليونان وجارتها ألبانيا باعتبارهما أكبر منتجين للقنب في أوروبا. وتحتاج النباتات إلى كميات ضخمة من المياه، وتقع بالبلدين مناطق نائية يمكنها الاستفادة من موارد مائية جبلية.