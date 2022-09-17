أظهرت بيانات اقتصادية تراجع عجز الميزان التجاري لإيطاليا خلال تموز/يوليو الماضي نتيجة زيادة الصادرات.

وذكر مكتب الإحصاء الإيطالي "آيستا" أن صادرات إيطاليا زادت خلال تموز/يوليو الماضي بنسبة 1ر4% شهريا، بعد تراجعها بنسبة 9ر1% خلال حزيران/يونيو الماضي. في الوقت نفسه زادت الواردات بنسبة 4ر3% بعد زيادتها بنسبة 6ر2% خلال الفترة نفسها، مما أدى إلى تراجع العجز التجاري خلال تموز/يوليو الماضي بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب إلى 8ر3 مليار يورو مقابل 05ر4 مليار يورو خلال حزيران/يونيو الماضي.

في الوقت نفسه زادت الصادرات الإيطالية خلال تموز/يوليو الماضي بدون وضع المتغيرات الموسمية في الحساب بنسبة 18% بعد زيادتها بنسبة 6ر21% خلال الشهر السابق. كما زادت الواردات بنسبة 44% مقابل 6ر45% خلال الفترةنفسها.

وسجل الميزان التجاري مع دول الاتحاد الأوروبي خلال تموز/يوليو الماضي فائضا بقيمة 329 مليون يورو، حيث زادت الصادرالت بنسبة 6ر2% بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب، مقارنة بالشهر السابق، في حين زادت الواردات بنسبة 6ر1% شهريا.

في الوقت زادت الصادرات إلى خارج الاتحاد الأوروبي بنسبة 7ر5% سنويا، في حين زادت الواردات بنسبة 5%.