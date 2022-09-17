أعلنت "دار الانوار" في تونس عن توقف صدور جريدة "الأنوار" الأسبوعية بعد نحو أربعة عقود من صدور نسختها الأولى.

وانضمت الجريدة إلى عدة صحف أخرى توقفت تباعا عن الصدور في تونس خلال سنوات قليلة مع تفاقم الأزمة المالية في المؤسسات الإعلامية المكتوبة.

وقالت نقابة الصحفيين التونسيين إن "الصعوبات التي تمر بها الصحافة الورقية في تونس قد تتسبب في القضاء على باقي الصحف".

وألقت النقابة باللائمة في تلك الأزمة على الحكومات بسبب تخليها عن دعم الصحافة الورقية بإحجامها عن تنظيم الاشهار العمومي "إلى جانب محاصرتها بالضرائب ووقف الاشتراكات أو الحد منها".

وضاعفت أزمة وباء كورونا وغلاء الورق وارتفاع تكلفة الطباعة محنة الصحف وانهيار مبيعاتها.

وقالت النقابة "عملت الحكومة على تعطيل كل برامج دعم الصحافة الورقية".