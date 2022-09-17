أعلن المطرب اللبناني راغب علامة اليوم /السبت/ أنه يتم التحضير لأول حفل موسيقي افتراضي يقام يوم 20 أكتوبر المقبل.

وكتب راغب علامة - عبر حسابه بموقع "فيسبوك" - "إن التطوّر جميل جداً، والأجمل أن نقدر معه نسبق المستقبل بكلّ شيء، نحضر لحفل افتراضي وحجز التذاكر إلكترونياً".

وأضاف: "كونوا معنا يوم 20 أكتوبر الساعة 11 مساءً، لأول مرة حتى نُطلق حفلات المستقبل بشكل جديد وأداء افتراضي في كلّ مكان في نفس الوقت على مستوى العالم".

وتابع راغب علامة: "حلمي دائماً أن أكون قادرا على التّواصل والأداء المباشر معكم في أيّ مكان وأي وقت ولكل الأجيال".

كان راغب علامة قد أعلن عن إحياء حفل موسيقي يوم الخميس المقبل ضمن "ليالي أربيل" في العراق.

ويحيي راغب علامة حفلا للجاليات العربيّة في أوروبا في دوسيلدورف بألمانيا يوم 31 أكتوبر المقبل.