تقرر وقف عرض (ذا فانتوم أوف ذا أوبرا) "شبح الأوبرا" وهي أقدم المسرحيات عرضا في برودواي بنيويورك في 18 فبراير شباط 2023 بسبب الانخفاض الحاد في الإيرادات حتى بعد إعادة افتتاح المسارح في نيويورك بعد إغلاقها بسبب جائحة كورونا.

وكانت هذه المسرحية تمثل عنصرا أساسيا في عالم برودواي مع حصولها على أكثر من 70 تكريما مسرحيا رئيسيا و13733 عرضا منذ بدايتها في عام 1988. وعلى الرغم من هذا التاريخ ذكرت صحيفة نيويورك بوست أن المسرحية كانت تخسر مليون دولار شهريا.

وأبدى المعجبون حزنهم بشأن هذه الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مما يعكس ما تعنيه هذه المسرحية للمشاهدين والجمهور على حد سواء.

وتستند مسرحية فانتوم للمخرج أندرو لويد ويبر إلى رواية جاستون ليرو الكلاسيكية وقد أخرجها في الأصل هارولد برينس.

ولعب أساطير برودواي ومن بينهم مايكل كروفورد، الذي كان أول من لعب دور الشبح وسارة برايتمان وجودي كاي وآخرين أدوارا بارزة في المسرحية.