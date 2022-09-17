كشفت وثائق قضائية في ألمانيا اختفاء ما يقرب من مليون يورو من خزينة أحد فروع بنوك الإدخار بمدينة دوسلدورف الألمانية.

وتم إقامة الدعوى بعد أن سعى فرع البنك الإدخاري الإقليمي لمدينة دوسلدورف إلى استرداد المبلغ المفقود من قبل شركة التأمين التابع لها، لكن شركة التأمين رفضت الدفع. ومن المقرر أن يتم النظر في القضية في محكمة دوسلدورف الإقليمية في 29 أيلول/سبتمبر الجاري.

والمبلغ محل النزاع هو 934 ألف يورو، على وجه التحديد. ويتردد أن الأموال تم تسليمها بواسطة سيارة نقل نقود في بلدة إركرات، شرقي المدينة، في 26 حزيران/يونيو .2019 وبعد ساعات قليلة اختفت الأموال.

وبينما جادل البنك الإقليمي بأنه وقعت عملية سطو وأن هناك أدلة تثبت ذلك، تنفي شركة التأمين ذلك. وتعتمد مسألة ما إذا كان يجب شركة التأمين تعويض البنك عن المبلغ على ما إذا كان يمكن إثبات السطو.

ورفض البنك الإدخاري الإقليمي وشركة التأمين التعليق على القضية، مشيرين إلى أن "القضية جارية"، وذلك بعد أن وجهت لهما وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) استفسارا.

وقالت متحدثة باسم مكتب المدعي العام في مدينة فوبرتال المجاورة إنه جرى التحقيق مع ثلاثة متهمين بتهمة السرقة الجسيمة.

وأجرت السلطات عمليات بحث وتم تحليل بيانات الهواتف المحمولة للمشتبه بهم. ومع ذلك لم يتم إثبات الشك. وأضافت المتحدثة أن أحد المشتبه بهم تمكن من إثبات عدم تواجده وقت الجريمة، وأن التحقيقات مع المشتبه بهم أوقفت في النهاية.