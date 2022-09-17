قال مسؤولون في نيبال إن الانهيارات الأرضية الناجمة عن الأمطار الغزيرة طمرت العديد من المنازل بمنطقة جبلية نائية في البلاد، مما أسفر عن وفاة عدد من الأشخاص، وإصابة آخرين.

وقال المسؤول الإداري للمنطقة، ديبيش ريجال، إن رجال الإنقاذ انتشلوا 17 جثة من ثلاثة انهيارات أرضية في منطقة آشهان منذ بدء عمليات البحث والإنقاذ في وقت مبكر اليوم السبت.

وأضاف ريجال لوكالة الأنباء الألمانية "د.ب.أ" إنه تم "انتشال 11 شخصا آخرين، على قيد الحياة، بعدما طمرهم الطين، ويتلقى ثلاثة منهم العلاج بعدما لحقت بهم إصابات شديدة".

وتابع: "سوف نتأكد من عدد المنازل المتضررة، لنبدأ حزم الإغاثة وإعادة التأهيل بمجرد اكتمال عمليات الإنقاذ."

وأوضح المسؤول أن البحث جار عن ستة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين.

وتتعرض دولة نيبال بشكل متكرر لكوارث طبيعية بسبب تضاريسها الجبلية والأنهار الواسعة في البلاد.