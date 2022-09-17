ارتفعت كميات الديزل (السولار) التي استوردتها دول أوروبا من دول الشرق الأوسط خلال أيلول/سبتمبر الحالي إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من ثلاث سنوات، في الوقت الذي زادت فيه مشتريات القارة الأوروبية من الوقود قبل حلول فصل الشتاء الذي يشهد ذروة الطلب على الطاقة.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن ناقلة عملاقة وصلت إلى أوروبا محملة بالديزل قادمة من منطقة الشرق الأوسط.

ومن المتوقع وصول حوالي 99ر2 مليون طن مكررات نفطية أغلبها من الشرق الأوسط إلى أوروبا خلال أيلول/سبتمبر الحالي. وتضم هذه الكمية حوالي مليوني طن ديزل وهي أكبر كمية لواردات هذا الوقود منذ بداية 2019، بالتزامن مع تراجع واردات أوروبا من النفط الروسي.

كما تشير البيانات إلى وصول واردات أوروبا من وقود الطائرات خلال الشهر الحالي إلى 884 ألف طن، مقابل 471 ألف طن خلال الشهر الماضي.

وبحسب بيانات واردات الوقود الأوروبية فإن حوالي 20 ناقلة وقود وصلت بالفعل إلى الموانئ الأوروبية بحمولة قدرها 46ر1 مليون طن، إلى جانب 21 ناقلة أخرى في طريقها إلى الموانئ ومن المنتظر أن تصل إليها بنهاية الشهر الحالي.