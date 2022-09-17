الخريف يبدأ 23 سبتمبر والليل والنهار سيتساويان 27 سبتمبر

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن الرياح والغبار اضافة الى الرطوبة المرتفعة تسيطر على الطقس الحالي في الكويت، مشيرا الى ان هذا الطقس سيستمر الى الجمعة المقبل.

وأضاف: تستمر الرياح الشمالية الغربية لمدة اسبوع حتى نهاية سبتمبر الجاري مسببة غبارا عالقا ربما يزيد في المناطق المكشوفة.

وفيما يلي التفاصيل:

بدأ المنخفض الجوي الذي يسيطر حاليا في هذه الفترة على منطقة شبه الجزيرة العربية وكذلك على حوض الخليج العربي منذ عدة أيام سابقة في الارتفاع التدريجي، حيث من المتوقع أن تكون قوة هذا المنخفض مع عطلة نهاية الأسبوع على سواحل حوض الخليج العربي بقوة (1004) مليبار وفي وسط شبه الجزيرة العربية (1006) مليبار وعلى السواحل الغربية لشبه الجزيرة العربية سواحل البحر الأحمر الشمالية بقوة (1010) مليبار، وهذا الارتفاع في الضغط الجوي في المنطقة هو نتيجة تقلص وانكماش في منخفض الهند الموسمي الذي من المتوقع أن يتلاشى مع نهاية هذا الشهر أو بداية شهر أكتوبر، ونتيجة لهذا الوضع في طقس المنطقة فقد هبت مساء امس رياح شمالية غربية كانت نشطة وقد تجاوزت سرعتها إلى أكثرمن (35) كم/س أثارت معها الغبار في المنطقة وسوف تستمر هذه الرياح الشمالية الغربية طيلة اليوم السبت الموافق 17 سبتمبر الجاري وبسرعة متفاوتة تكون بين (22 و 30) كم/س وتأخذ هذه الرياح في الانخفاض مع ساعات المساء وتستمر هذه الرياح وبسرعة خفيفة تكون بين (7 و 15) كم/س حتى مساء يوم الأحد 18 سبتمبر الجاري ثم تتحول الرياح فتكون رياحا جنوبية إلى جنوبية شرقية ( من رياح كوس إلى رياح كوس مطلعي) خفيفة السرعة لن تزيد سرعتها على (26) كم/س وسوف ترتفع نسبة الرطوبة نتيجة هبوب رياح الكوس، فمن المتوقع أن تتجاوز نسبة الرطوبة في الجو (60%) وسوف تستمر رياح الكوس مع الرطوبة المرتفعة حتى صباح يوم الجمعة 23 سبتمبر الجاري، حيث يتغير اتجاه الرياح وتتحول من رياح شمالية إلى شمالية غربية تنشط في المساء، ومن المتوقع ان تستمر هذه الرياح لمدة أسبوع حتى نهاية شهر سبتمبر الحالي، وقد تهب هذه الرياح بنشاط ملحوظ معطية الفرصة القوية إلى هبات من الغبار العالق مشابها لغبار مساء امس حيث من المحتمل ان يزيد هذا الغبار في المناطق الخارجية المكشوفة.

ونشير فلكيا هنا إلى ما يلي:

1- أن المنطقة قد دخلت فعلا في فترة الأصفري المشهورة والمعروفة بأمراض البرد.

2- في يوم الثلاثاء الموافق 20 سبتمبر سوف يدخل نوء الزبرة وهو النوء الثالث من حساب السهيل أو حساب منازل القمر.

3- مع دخول هذا النوء فإنه ينتهي موسم السباحة في البحر وتصبح السباحة في البحر مكروهة.

4- يوم الجمعة الموافق 23 سبتمبر الجاري سوف تتعامد الشمس على خط الاستواء.

5- وفي هذا اليوم أيضا يبدأ فصل الخريف وهو بداية برج الميزان.

6- في يوم الثلاثاء الموافق 27 سبتمبر يتساوى طول الليل مع طول النهار كما يبدأ في هذا اليوم شهر ربيع الأول الهجري.

ونشير هنا إلى أن تيارات البحر حاليا هي تيارات فساد صالحة للصيد، والمد الأعلى الأول سوف يكون في ساعات الصباح، والمد الثاني سوف يكون مع ساعات الغروب ولكن في يوم الجمعة 23سبتمبر سوف تدخل فترة تيارات الحمل غير الصالحة للصيد التي تستمر حتى نهاية الشهر الحالي، علما بأن البحر سوف يكون مرتفع الموج خلال فترة الحمل ومن المحتمل ان يكون ارتفاع الموج بين (150- 180 سم) ولذلك ننصح بعدم دخول البحر في هذه الفترة والله تعالى أعلم.