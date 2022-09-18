أعلنت الهيئة العامة للشباب إطلاق الموسم الثالث من مشروع «وادي الشباب» في المراكز التابعة للهيئة متضمنا العديد من الأنشطة العلمية في مجالات تكنولوجية وتقنية وبرمجية، وذلك لتطوير مهارات الشباب.



‏‎وقالت الهيئة في بيان صحافي أمس إن المشروع يقدم دورة «تصميم الهوية البصرية» للشباب بين 18 و35 عاما لتعريف المتدرب على طريقة عمل الهوية البصرية للعلامة التجارية أو الشخصية أو الحكومية ابتداء من وضع استراتيجية لإنشاء وتصميم الشعار وانتهاء بتسليم المشروع، كما يقدم دورة «التصميم ثلاثي الأبعاد» للشباب بين أعمار 13 و17 عاما ومن خلالها يتعرف المتدرب على عالم ثلاثي الأبعاد بحيث يصبح في نهاية البرنامج قادرا على تصميم أشكال ثلاثية الأبعاد.



وأضافت أن دورة «العلوم المرحة» للشباب بين أعمار 9 و12 عاما التي يقدمها المشروع يتعلم المتدرب فيها العلوم بطريقة سهلة ومبسطة وتمكن الشباب من عمل التجارب في المنزل، داعية الشباب الكويتيين من الجنسين الى التسجيل في الدورات والتي ستكون بالمجان عن طريق بوابة «وادي الشباب» في الموقع الإلكتروني للهيئة www.youth.gov.kw.



وذكرت أن المشروع يأتي حرصا من الهيئة على الاستثمار في أوقات فراغ الشباب بما يعود عليهم وعلى المجتمع بالنفع عبر إشراكهم في عدد من الأنشطة التي تتسم بالابتكار العلمي بما يسهم بتعزيز وتطوير مهاراتهم في هذه المجالات المهمة، مؤكدة أهمية اكتساب الشباب للمهارات اللازمة للنجاح باعتبارهم قادة المستقبل، مؤكدا حرص الهيئة على توفير مساحات متنوعة لاحتضان الطاقات الشبابية وتوجيهها نحو المساهمة في دفع عجلة التنمية في البلاد.



يذكر أن مشروع «وادي الشباب» عبارة عن دورات وورش تنتهي بمسابقة تقام تحت مظلة الهيئة العامة للشباب وتشمل الفئة العمرية بين 7 و35 عاما يتعلم المتدرب خلالها أساسيات البرمجيات والتصاميم الثنائية وثلاثية الإبعاد، بالإضافة إلى عمليات تصنيع الأفكار وتعلم أساسيات الذكاء الصناعية.