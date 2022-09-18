أعلنت الهيئة العامة للبيئة أن محطات رصد جودة الهواء التابعة لها سجلت تجاوزات في تركيز الجسيمات الدقيقة وارتفاعه عن الحدود المسموح بها للمعايير الوطنية.



ونصحت الهيئة في بيان لها مساء أمس الأول المواطنين والمقيمين الذين يعانون أمراضا تنفسية بتجنب المكوث في الهواء الطلق لفترات طويلة في الوقت الراهن.



وأوضحت ان هذا الارتفاع تزامن مع تغير الظروف المناخية التي تشهدها البلاد حاليا بازدياد نشاط الرياح الشمالية الغربية التي تزيد سرعتها على 60 كيلومترا بالساعة ما ساهم بازدياد تطاير الغبار العالق والمسبب بارتفاع تركيز الجسيمات الدقيقة.