تفعيل دور المتحدث الرسمي باسم الجامعة وإدارة العلاقات العامة والتواصل مع الجمهور

تقرير دوري كل 3 أشهر حول عدد الاستفسارات الواردة من المواطنين في كل وسائل التواصل الاجتماعي



ثامر السليم



علمت «الأنباء» من مصادر مطلعة في جامعة الكويت أن الأمين العام بالإنابة د.أسعد الراشد، طالب جميع رؤساء مراكز العمل في الجامعة بضرورة التواصل المباشر مع المواطنين والرد على استفساراتهم في جميع وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، مشيرة إلى أن ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء وتجسيدا للتوجيهات المتضمنة أهمية التواصل الحكومي مع المواطنين وطلب الاهتمام باتخاذ الإجراءات اللازمة.



وتضمنت تعليمات د.الراشد إلى مراكز العمل ضرورة الرد على استفسارات المواطنين في وسائل التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام المختلفة، مع ضرورة الرد على الإشاعات بشكل سريع وفوري، وتفعيل دور إدارة العلاقات العامة والإعلام بالتواصل المباشر مع المواطنين، مؤكدة ضرورة تفعيل دور المتحدث الرسمي باسم الجامعة.



وأشارت الى أن الأمين العام طالب عموم الإدارات بتقرير دوري (كل 3 أشهر) حول عدد الاستفسارات الواردة من المواطنين في كل وسائل التواصل الاجتماعي والردود عليها، بالإضافة إلى تزويد مركز التواصل الحكومي بتقرير شهري عن الإشاعات التي تم رصدها في مواقع التواصل الاجتماعي والإجراءات التي تم اتخاذها.