علاء مجيد



في سابقة تحدث لأول مرة منذ سنوات، اشترت الكويت سندات أميركية بقيمة 3.4 مليارات دولار خلال يوليو الماضي، لتقفز بإجمالي حيازتها من سندات الخزانة إلى نحو 49.4 مليار دولار، بالمقارنة مع حيازتها بنهاية يونيو الماضي البالغة 46 مليار دولار، لتصعد بذلك إلى المرتبة الثانية خليجيا في قائمة حائزي السندات الأميركية بعد السعودية صاحبة المركز الأول.

وبحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة الخزانة الأميركية، تنوع الكويت من محفظة السندات الأميركية ما بين سندات قصيرة الأجل بقيمة 11.14 مليار دولار، فيما تبقى النسبة الأكبر من السندات طويلة الأجل بقيمة 38.22 مليار دولار.



وتظهر تحركات ناجحة للاستثمارات الكويتية في السندات الأميركية بخفض ورفع حيازتها بمبالغ مليارية خلال الأشهر الأخيرة، فيما تتزامن تلك التحركات مع تغير العائد على تلك السندات وكذلك زيادة وانخفاض الاستثمارات الكويتية في بورصات الأسهم الأميركية.



وعلى صعيد دول الخليج، فقد اتجهت استراتيجيتهم تجاه السندات الأميركية الى الشراء خلال يوليو الماضي، حيث ارتفعت استثمارات المملكة العربية السعودية الى 121.61 مليار دولار مقارنة بـ 119.15 مليار دولار في يونيو الماضي، منها 105.62 مليارات دولار سندات طويلة الأجل و15.98 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.



كما رفعت الامارات من استثماراتها خلال يوليو لتصل الى 41.31 مليار دولار مقارنة بـ 39.86 مليار دولار في يونيو الماضي منها 29.53 مليار دولار سندات طويلة الأجل و11.77 مليار دولار سندات قصيرة الأجل.



كما رفعت قطر من حيازاتها في السندات الأميركية باستحواذها على 8.23 مليارات دولار وجميعها سندات طويلة الأجل مقارنة بـ 7.27 مليارات دولار في يونيو، ورفعت عمان حيازتها من السندات الأميركية خلال يوليو الى 6.99 مليارات دولار مقارنة بقيمة 6.70 مليارات دولار في يونيو منها 6.86 مليارات دولار سندات طويلة الأجل و128 مليون دولار سندات قصيرة الأجل.



كما رفعت البحرين من استثماراتها في السندات الأميركية لتصل الى 1.18 مليار دولار في شهر يوليو مقارنة بـ 1.11 مليار دولار في يونيو الماضي منها 929 مليون دولار سندات قصيرة الأجل و256 مليون دولار سندات طويلة الأجل.



وعلى المستوى العالمي، فقد حافظت اليابان للشهر الثامن والثلاثين على التوالي على المركز الاول خلال شهر يوليو بالاستحواذ على سندات أميركية بقيمة 1234.3 مليار دولار متراجعة عن مستويات يونيو الماضي البالغة 1236.3 مليار دولار.



كما جاءت الصين في المركز الثاني بعد اليابان بـ 970 مليار دولار مرتفعة عن مستويات يونيو الماضي البالغة 967.8 مليار دولار وثالثا جاءت المملكــــة المتحــدة بـ 634.6 مليار دولار مرتفعة عن مستويات يونيو الماضي البالغة 615.4 مليار دولار.



وحلت لكسمبورغ رابعا بقيمة 304.2 مليارات دولار متراجعة عن مستويات يونيو البالغة 306.8 مليارات دولار وحلت جزر كايمان في المرتبة الخامسة عالميا بـ 291.9 مليار دولار منخفضة عن مستويات يونيو الماضي البالغة 300.4 مليار دولار.



وبصفة عامة فقد بلغ حجم سندات الخزانة الأميركية بنهاية يوليو الماضي 7501.2 مليار دولار مقارنة بـ 7567.3 مليار دولار في الشهر المقابل من 2021 بتراجع سنوي 66.1 مليار دولار بنسبة 0.87%، بينما ارتفعت حيازة الأجانب من السندات الأميركية خلال يوليو الماضي لتبلغ 7501.2 مليار دولار، مقابل 7430.8 مليار دولار في يونيو الماضي.