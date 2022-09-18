علي إبراهيم



انتخبت شركة الملا العالمية للصيرفة مجلس إدارتها لـ 3 سنوات مقبلة (2022 /2024) حيث جاء عبدالله نجيب الملا رئيسا لمجلس الإدارة، وأورى نبيل الملا نائبا لرئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من أنفال نبيل الملا، ومينو فرامورز باتيل، وهاموزدا بومي دافار.



يأتي ذلك، فيما رفعت الشركة من حجم الاحتياطي القانوني لديها بنحو 32% بما قيمته 1.66 مليون دينار ليصبح 6.88 ملايين دينار مقارنة مع 5.21 ملايين دينار.



وزادت الشركة من رأسمالها من 16.5 مليون دينار إلى 17.35 مليون دينار بنسبة زيادة بلغت 5.15% من رأس المال كأسهم منحة.