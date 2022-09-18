كشفت مازيراتي عن سيارة جران توريزمو الجديدة قبل طرحها بشكل رسمي في الأسواق، حيث تم تزويد نموذجي مودينا وتروفيو بمحرك Nettuno سداسي الأسطوانات.

وتتمتع سيارة جران توريزمو بجميع مزايا مازيراتي الاستثنائية، إذ قدمت أداء مذهلا خلال تجارب القيادة التي أجراها عدد من موظفي مازيراتي.



السيارة الجديدة تجسد عودة أيقونة مازيراتي التي أطلقتها قبل 75 عاما. انطلقت رحلة فئة جران توريزمو بإطلاق سيارة مازيراتي A6 1500 الرائدة التي فتحت الباب أمام فئة غير مسبوقة من السيارات، والتي أحدثت تأثيرا واسعا في قطاع السيارات في مختلف أنحاء العالم، وكانت مصدر إلهام لأجيال متتالية من سيارات مازيراتي المخصصة للسير على الطرقات.



وتحتفي فئة جران توريزمو بالعراقة الإيطالية الأصيلة، بفضل مجموعتها من السيارات عالية الأداء والتي تتيح أقصى درجات الراحة خلال الرحلات الطويلة.

وجاءت فكرة صناعة هذا الطراز خلال فترة ازدهار الاقتصاد الإيطالي عقب الحرب العالمية الثانية، حينما كشفت مازيراتي للعالم عن منتجاتها المذهلة والقوية ومدى حبها للعمل وتصميمها على توفير تجارب مميزة للعملاء.



ويعد طراز جران توريزمو مثالا على الإبداع غير المحدود فيما يتعلق بوسائل التنقل الفاخرة التي تجمع مقومات الأداء والراحة في آن معا.

وتأمل مازيراتي أن يقود الجيل الجديد من سيارات جران توريزمو مستقبل العلامة الإيطالية، مدفوعة بأسلوبها الاستثنائي وشغفها الكبير للابتكار.