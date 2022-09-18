أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب الحصالة، وذلك بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



أما بالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين من عملاء بنك وربة ، حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: عبدالعزيز سعود الربيعان، مبارك فلاح هيف الحجرف، علي حميد عبدالله خلف، محمد فهد محمد الطريجي، غالية عبدالعزيز الشمري، فيصل محمد فرحان عبيد، حربية فهد ناصر الخالدي، بدر رحيم عوض مطر، محمد عبد الكريم العتيبي، يوسف علي جاسم الحساوي.



أما فائزو سحب «الحصالة الرقمية الأسبوعي» لعملاء Bloom، فهم: غالية جاسم محمد الظفيري، عبدالله إسماعيل علي الأنصاري، مسيعيد عيد مسيعيد الصلبي، محمد حسان علي، فاطمة ثامر موسى الشمري.



وحول الشروط، قال عبدالعزيز البخيت مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد: يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما بأن العميل لايزال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر، لذلك يجب أن يكون قد مضى على المبلغ شهر كامل في الحساب للتأهل للسحب الأسبوعي، وشهران كاملان للسحوبات الكبرى لاحتساب الفرص.



هذا، ولا توجد قيود أو حدود للسحب والإيداع، فكلما زاد المبلغ المودع زادت فرص العميل للربح.