عاطف رمضان



علمت «الأنباء» ان مناقصة ادارة وتطوير وتشغيل وصيانة مركز التحكم بالمياه المعالجة والمرافق التابعة لها التي طرحتها وزارة الاشغال تم تأجيل موعد تقديم عطاءاتها من 13 الى 27 سبتمبر الجاري.



وأضافت المصادر ان عطاء المناقصة يبقى نافذ المفعول وغير جائز الرجوع فيه من وقت تصديره ولمدة 90 يوما من تاريخ فض مظاريف العطاءات، ولا يؤخذ بأي تعديل في الأسعار بعد تقديم العطاء، واذا تعذر البت في العطاءات خلال المدة المحددة لسريانها، فيطلب من مقدمي العطاءات قبول سريان عطاءاتهم لمدة أخرى مماثلة على الأكثر، ويتعين أن يوافق كل منهم كتابة على التمديد مع تجديد مدة التأمين الأولي، ويستبعد عطاء من لم يقبل مد مدة سريانه.



وأوضحت المصادر انه وفقا لقانون المناقصات يشترط فيمن يتقدم بعطاء لهذه المناقصة أن يكون كويتيا، فردا كان أو شركة ومقيدا في السجل التجاري ومسجلا لدى الجهاز المركزي للمناقصات العامة، وأن يقدم ما يثبت ذلك بموجب شهادة حديثة معاصرة لعام طرح المناقصة.



ويجوز أن يكون مقدم العطاء أجنبيا، ما لم يكن الطرح مقصورا على الشركات الوطنية، وفي هذه الحالة لا تسري في شأنه أحكام كل من البند رقم 1 من المادة 23 والمادة 24 من المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 بشأن قانون التجارة وتعديلاته.