تبادلت قيرغيزستان وطاجيكستان التهم بانتهاكات جديدة لوقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ، عقب مواجهات مسلحة دامية في نقاط عديدة على الحدود بين البلدين الواقعين في آسيا الوسطى.



وأكد حرس الحدود القيرغيزي في بيان أن جيش طاجيكستان فتح النار أربع مرات صباحا لاسيما بقذائف الهاون على مواقع عسكرية حدودية في قيرغيزستان.



وحصلت المواجهات في منطقتي أوش وباتكين في جنوب قيرغيزستان.



من جهته، أكد حرس الحدود الطاجيكية عبر وكالة الأنباء الوطنية «خوفار» أن الوضع على الحدود «مستقر نسبيا».



وجرت محادثات بين ممثلي حرس الحدود في منطقة أوش بحسب بشكيك التي أكدت أن ذلك ساعد في إنهاء القصف الطاجيكي على ثلاث قرى بحلول منتصف النهار.



كما أشار حرس الحدود الطاجيك إلى لقاء عقد بين ممثلين للطرفين من أجل «بحث استقرار الوضع» و«انسحاب القوات» المرسلة كتعزيزات قرب الحدود في ظل التوتر.



لكن دوشنبي اتهمت أيضا الجيش الطاجيكي باستهداف موقعين طاجيكيين.



والتقى الرئيسان القيرغيزي صدر جباروف والطاجيكي إمام علي رحمن على هامش قمة منظمة شنغهاي الإقليمية للتعاون في أوزبكستان، واتفقا على وقف إطلاق النار.



وقال جاباروف إنه لن يوقف «دقيقة واحدة» جهوده لتسوية قضية ترسيم الحدود مع طاجيكستان «في أقرب وقت ممكن»، متعهدا في الوقت نفسه بأنه لن «يتنازل عن متر مربع واحد من أرض» قيرغيزستان.



وبلغت الحصيلة الأخيرة في قيرغيزستان 24 قتيلا و122 جريحا جراء مواجهات، وفق وزارة الصحة. وتحدثت السلطات القيرغيزية عن عشرات آلاف النازحين.



وأكدت وزارة الداخلية في طاجيكستان مقتل مدنيين في البلاد خلال انتهاك الهدنة، من دون أن تذكر عددهم.



وأدى تبادل إطلاق نار بين الطرفين مطلع الأسبوع إلى مقتل عنصرين من حرس الحدود الطاجيك وإصابة آخرين بجروح.