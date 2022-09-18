تلقى بايرن ميونيخ حامل اللقب هزيمة مفاجئة 1-0 أمام مضيفه أوغسبورغ أمس ليستمر غيابه عن الانتصارات للمباراة الرابعة على التوالي بدوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم «البوندسليغا» ويتراجع إلى المركز الرابع، ليصعد إلى القمة نظيره بروسيا دورتموند الذي تفوق على شالكه 1-0.



وأحرز مرجيم بريشا هدف الفوز (59)، ليخطف أوغسبورغ النقاط الثلاث، ويزيد الضغط على يوليان ناغلزمان مدرب بايرن.



ولم يشعر أوغسبورغ بالخوف أمام بايرن وسدد سبع مرات في الشوط الأول وهو تقريبا ضعف ما سدده الفريق الضيف.



وافتقر بايرن، الذي انتصر 2-0 على برشلونة في دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، للفاعلية وأهدر ساديو ماني وليروي ساني عدة فرص.



وكان يجب على ساني لاعب منتخب ألمانيا إدراك التعادل في الدقيقة 73 عندما انفرد بالحارس رافاو جيكيفيتش لكنه سدد في قدمه.



وأنقذ حارس أوغسبورغ فريقه في الوقت المحتسب بدل الضائع عندما أبعد ضربة رأس من مانويل نوير حارس بايرن.



ولدى بايرن 12 نقطة ويتأخر بثلاث نقاط عن بروسيا دورتموند المتصدر والذي انتصر 1-0 على غريمه شالكه، وقفز أوغسبورغ إلى المركز 11 بتسع نقاط.



وفي مباريات أخرى، فاز اينتراخت فرانكفورت على مضيفه شتوتغارت 3-1، وتعادل باير ليفركوزن مع ضيفه فيردر بريمن 1-1.