تخطى برشلونة نظيره إلتشي 3-0 مواصلا سلسلة انتصاراته في الدوري الإسباني، وذلك في المواجهة التي جمعت الفريقين مساء أمس ضمن منافسات الجولة الـ 6 من «الليغا»، على ملعب «سبوتيفاي كامب نو».



وسجل أهداف برشلونة، ليفاندوفسكي هدفين (34) و(48)، وممفيس ديباي (41). وبهذا الفوز يقفز برشلونة لصدارة ترتيب «الليغا» بشكل مؤقت برصيد 16 نقطة، بينما تجمد رصيد إلتشي عند نقطة وحيدة في المركز الأخير.

وشهدت المواجهة طرد قائد ومدافع إلتشي جونزالو فيردو في الدقيقة 14، وكانت نتيجة المباراة تشير حينها إلى التعادل السلبي.



إلى ذلك، سيكون الهدف الأوحد لأتلتيكو مدريد اليوم هو إنهاء سلسلة الانتصارات المتواصلة لغريمه ريال، عندما يلتقيان على ملعب «واندا متروبوليتانو» في دربي العاصمة.

ويفتقد المدرب الإيطالي لريال كارلو أنشيلوتي هدافه الفرنسي كريم بنزيمة الذي يسابق الزمن للتعافي من إصابة في الفخذ، لكن ذلك لن يمنع «الملكي» من مواصلة بدايته المثالية بالعلامة الكاملة.



كما تقام اليوم 4 مباريات، حيث يلتقي أوساسونا مع خيتافي، وفياريال مع إشبيلية، وريال سوسييداد مع إسبانيول، وريال بيتيس مع جيرونا.