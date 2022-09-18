يلتقي ميلان حامل اللقب مع ضيفه نابولي اليوم في قمة فض شراكة صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم ضمن المرحلة السابعة على ملعب «سان سيرو» في ميلانو.



ويتقاسم الفريقان المركز الأول مع أتالانتا برصيد 14 نقطة من أربع انتصارات وتعادلين، وهي الأندية الوحيدة إلى جانب يوفنتوس لم تتلق أي خسارة حتى الآن هذا الموسم. وستكون مباراة ميلان ونابولي إحدى قمتين في المرحلة السابعة كون شريكهما أتالانتا تنتظره رحلة صعبة إلى العاصمة لمواجهة روما الخامس بفارق نقطة واحدة خلفهم.



ويخوض ميلان المباراة في غياب نجمه رافايل لياو بسبب الإيقاف لطرده في المباراة الأخيرة أمام سمبدوريا، وبالتالي سيكون مدربه ستيفانو بيولي مطالبا بإيجاد لاعب في مستوى سرعة ومراوغات الجناح البرتغالي.



وستكون المواجهة ثاني اختبار حقيقي لميلان بعد الأول الذي حسمه في صالحه أمام جاره وضيفه إنتر (3-2)، لكنه يدرك جيدا أن نابولي سيكون خصما شرسا بالنظر الى العروض الرائعة التي يحققها منذ بداية الموسم سواء في الدوري أو في المسابقة القارية العريقة بفوزين مدويين على ضيفه ليفربول الانجليزي (4-1) ومضيفه رينجرز الاسكتلندي (3-0).



بدوره، يعاني نابولي من غياب هدافه الدولي النيجيري فيكتور أوسيمهين الذي أصيب في الفخذ خلال مواجهة ليفربول الأسبوع قبل الماضي.



وعلى الملعب الاولمبي في العاصمة، يلتقي روما مع أتالانتا في مواجهة نارية يسعى كل منهما الى استغلال قمة ميلان ونابولي للانقضاض على الصدارة.



وتبرز أيضا الأحد قمة أودينيزي، شريك روما في المركز الرابع، وإنتر ميلان السادس، فيما يأمل يوفنتوس في مداواة جراحه الأوروبية بعد تلقيه الخسارة الثانية تواليا بسقوطه أمام ضيفه بنفيكا البرتغالي 1-2، عندما يحل ضيفا على مونزا صاحب المركز الأخير الذي أقال مدربه جوفاني ستروبا وعين بدلا منه رافايلي بالادينو مدرب فريق تحت 19 عاما.



فرنسا



بدأ ليون هذا الموسم بطموحات كبيرة لكنه يتجه إلى قمته اليوم ضد ضيفه باريس سان جرمان حامل اللقب في المرحلة الثامنة من الدوري الفرنسي لكرة القدم، تحت خطر الابتعاد عن مراكز الصدارة، مع شكوك بشأن مصير مدربه الهولندي بيتر بوس واستكمال بيع النادي.



يعاني ليون، منذ تتويجه بطلا لفرنسا سبع سنوات متتالية في بداية هذا القرن، أمام تفوق واضح للنادي الباريسي. وكان لوريان قد لحق بباريس ومرسيليا الى الصدارة ولو مؤقتا، وذلك بتحقيقه فوزه الرابع تواليا على حساب مضيفه أوكسير 3-1.