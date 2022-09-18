غادر البلاد صباح اليوم، ممثل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، سمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والوفد الرسمي المرافق لسموه، متوجها إلى المملكة المتحدة وذلك لتقديم واجب العزاء بوفاة صاحبة الجلالة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية.

وكان في وداع سموه حفظه الله على أرض المطار سمو الشيخ ناصر المحمد ورئيس ديوان سمو ولي العهد الشيخ أحمد العبدالله وسمو الشيخ صباح الخالد ورئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله وكبار المسؤولين بالدولة وسفيرة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلندا الشمالية لدى البلاد بليندا لويس.

ويرافق سموه وفد رسمي يضم كلا من الفريق أول متقاعد الشيخ فيصل نواف الأحمد وكبار المسؤولين في ديوان سمو ولي العهد.



