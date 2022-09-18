استقر سعر صرف الدولار الأميركي أمام الدينار الكويتي اليوم الأحد عند مستوى 0.308 دينار فيما ارتفع سعر صرف اليورو بنسبة 0.40 في المئة ليبلغ 0.308 دينار مقارنة بأسعار يوم الخميس الماضي.

وقال بنك الكويت المركزي في نشرته اليومية على موقعه الإلكتروني إن سعر صرف الجنيه الإسترليني انخفض بنسبة 1.04 في المئة إلى مستوى 0.352 دينار والفرنك السويسري بنسبة 0.23 في المئة إلى 0.319 دينار فيما استقر الين الياباني عند 0.0021.

يذكر أن أسعار الصرف المعلنة من بنك الكويت المركزي هي لمتوسط أسعار العملة لليوم ولا تعكس أسعار البيع والشراء الفعلية.