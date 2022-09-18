ضجت مواقع التواصل في مصر والعالم العربي خلال الساعات الأخيرة بشائعة تفيد بإصابة النجم المصري الكبير، عادل إمام، بمرض "الزهايمر"، لكن سرعان ما تم نفي هذه الأخبار على لسان شقيق "الزعيم".

وأوضح المنتج عصام إمام أن عادل إمام، بصحة جيدة، ولا يعاني من أي مرض، كما أنه يستعد لفيلم جديد مع نجله الفنان محمد إمام.

وأشار إلى أن هذه الأخبار مجرد شائعات من أجل "التريند".

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يعاني منها الفنان عادل إمام، من الشائعات، فكثير ما يتردد شائعات حول صحته، ونقله للمستشفى، حتى وصل الأمر، إلى الوفاة.

وفي مارس 2020، خرجت شائعة إصابة الفنان المصري، بفيروس كورونا، وتصدرت هذه الشائعة، مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي نوفمبر 2021، خرجت شائعات عن اعتزاله، مجال التمثيل، بسبب أن حالته الصحية لا تسمح له بالعمل.

وأيضاً خرج شقيقه المنتج عصام إمام، ونفى ذلك، وعبر عن استيائه في أحد البرامج التليفزيونية، قائلاً "الموضوع حصل فيه تجاوز شديد بطريقة غير طبيعية، وخاصة فيما يتعلق بصحته وحالته الحرجة".

وفي عالم التمثيل لا الحقيقة، جسّد عادل إمام شخصية ادعت إصابتها بمرض "الزهايمر"، وحمل الفيلم الذي صدر عام 2010، اسم المرض.

وعلق الفنان عادل إمام، في السنوات الماضية، حول الشائعات التي دائماً ما تلاحقه، وخاصة شائعة تدهور حالته الصحية، ووفاته، وعبر عن حزنه الشديد، خلال مكالمة هاتفية في أحد البرامج التليفزيونية.

ويغيب الفنان المصري عن الأعمال الفنية منذ عرض آخر أعماله الفنية، وهو مسلسل "فالانتينو"، الذي عرض في عام 2020، ومن تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامي إمام.

وشارك في بطولته الراحلة دلال عبد العزيز والفنان حمدي الميرغني وسليمان عيد ورضا إدريس وبدرية طلبة وغيرهم من النجوم.