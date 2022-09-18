عبدالكريم أحمد

أعلن عدد من المرشحين المشطوبين عزمهم استئناف أحكام المحكمة الإدارية التي قضت اليوم برفض دعاويهم المطالبة بإلغاء قرار حرمانهم من خوض انتخابات مجلس الأمة.

وكان دفاع المرشحين قد طلبوا من المحكمة إلغاء قرار وزير الداخلية بشطب موكليهم من سجلات المرشحين، مؤكدين توافر شروط الترشح في موكليهم وأن القانون حظر حرمان المواطنين من ممارسة حقهم في ذلك دون مبرر قانوني.

والمرشحون هم: هاني حسين - عايد العتيبي - وداد حبيب - خالد شخير - ‏مساعد المطيري - محمد جويهل - مبارك العتيبي - عبدالله البرغش - أنور الفكر.