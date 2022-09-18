تصدر اسم الزعيم عادل الإمام مواقع التواصل الاجتماعي وأثار الجدل في مصر بعد حديث الإعلامي المصري محمد الباز بأن الفنان عادل إمام يعاني من مرض الزهايمر، ولن يعود للتمثيل مجدداً، لأن حالته الصحية لا تسمح بذلك.وأبدى محبو الزعيم مخاوفهم من حقيقة إصابة عادل إمام بالمرض، وسط دعوات له بالسلامة، في حين نفت أسرة الزعيم إصابته بالمرض وأكدت جاهزيته لتصوير فيلم جديد.

وكان طالب الباز خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر فضائية «النهار» المصرية، عائلة عادل إمام «إنهاء حالة الجدل حول اعتزال الزعيم للتمثيل». وتابع: أن «عادل إمام من مواليد 1940 وعمره الآن 82 سنة، وهو من (الشقيانين)، وقد عمل على مدى 65 عاماً متواصلة، وكان آخر مسلسلاته (فلانتينو)». وأكد الباز أنه «لا بد أن ينزل من المسرح قبل إسدال الستار عليه»، مضيفاً: «هو نجمي المفضل، لكن ما يحدث من تراشقات، لا تليق بتاريخ عادل إمام».

ووفق الإعلامي الباز فإن «عادل إمام في مرحلة سنية وصحية لن تسمح له بتقديم عمل فني لاحق على الإطلاق، وعائلته لا بد أن تحترم هذا، وعندما يقال إنه اعتزل العمل الفني، لن ينقص ذلك منه شيئاً». وأضاف: «من حق جمهوره أن يعرف حقيقة حالته الصحية... ويجب أن نحترم تجربته وسنه، ولا نكلفه ما لا يطيق.