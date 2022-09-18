تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، من ضبط شخصين بحوزتهما كمية كبيرة من المخدرات المتنوعة تقدر قيمتها السوقية بأكثر من 3ملايين دينار واسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص.

وأكد بيان لوزارة الداخلية أن الضبطية تأتي بناءً على توجيهات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ طلال الخالد ووكيل وزارة الداخلية الفريق أنور البرجس وبمتابعة من وكيل وزارة الداخلية المساعد لشؤون الأمن الجنائي اللواء حامد الدواس، بتكثيف الحملات على مهربي وتجار المخدرات، حيث وردت معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بوجود شخصين يقومان بتهريب كميات كبيرة من المواد المخدرة والمؤثرات العقلية إلى البلاد بقصد الإتجار، وتم تكثيف التحريات وجمع المعلومات، والتي أثبتت صحة المعلومات الواردة، وبعد استصدار الإذن اللازم من النيابة العامة تم ضبط المتهم وشريكه المتهم الثاني، وبتفتيش مسكن المتهم الأول تم العثور على غرفة عبارة عن مخزن بداخله أكثر من طـن أقراص ليريكا و(35) كيلو من مادة الكيميكال و(18) كيلو من مادة الشبو و(2) كيلو من مادة الحشيش و(1) كيلو من بودرة اليريكا و(3) كيلو من مادة الماريجوانا وعدد (2000) قرص كبتاجون وعدد 2 سلاح رشاش نوع كلاشنكوف بالإضافة إلى 4 أسلحة نارية نوع مسدس وذخيرة متنوعة بدون ترخيص.

وبمواجهة المتهمين بما تم ضبطه بحوزتهما أقرا واعترفا بأن المضبوطات تخصهما بقصد الإتجار، وعليه تم تحويلهم إلى الإدارة العامة لمكافحة المخدرات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهما وإحالتهما مع المضبوطات إلى جهة الاختصاص.

وتؤكد الادارة العامة لمكافحة المخدرات استمرار حملاتها الأمنية على تجار ومروجي المواد المخدرة لضبط كل من تسول له نفسه جلب والإتجار بالمواد المخدرة وحماية المجتمع والحفاظ عليه من تلك الآفة الخطيرة.