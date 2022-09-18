أعلنت الهيئة العامة للشباب عن تنظيم مشروع النشاط الرياضي لكرة القدم بالتعاون مع الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم، للأولاد من 6 إلى 13 سنة من ذوي اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة وصعوبات التعلم في مركز شباب الشامية التابع للهيئة.

وقالت الهيئة في بيان صحافي اليوم الأحد إن المشروع أحد الأنشطة الرئيسية في القسم الاجتماعي التابع لبرنامج الخدمات التربوية المتكاملة في الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم، حيث نفذ النشاط ثلاثة ايام من كل أسبوع في مركز شباب الشامية لمدة ساعة من 7 إلى 8 مساءً.

وأضافت أن الرياضة ضمن فريق تساعد في تحقيق التوازن الاجتماعي والنفسي حيث انها تعلم الالتزام والتعاون والمهارات الاجتماعية الفاعلة كما لها تأثير إيجابي على تقوية الثقة بالنفس واحترام الذات ويحسن السلوك.

وقالت رئيسة مجلس إدارة الجمعية الكويتية لاختلافات التعلم الاستاذة آمال الساير إن الجمعية تهتم وتطالب دائما بالخدمات المتكاملة لأبنائها الطلبة من ذوي اضطراب تشتت الانتباه وفرط الحركة وصعوبات التعلم التي تشمل الدعم الأكاديمي والدعم الاجتماعي والدعم النفسي.

وبينت الساير انه بمجيء جائحة كورونا أصبحت هناك ضرورة لإطلاق برامج تربوية متكاملة، لتكون حجر الأساس لتقديم الفائدة للطلبة ومساعدتهم على تفريغ طاقتهم والتعرف على أقرانهم.

وأشادت بتعاون الهيئة العامة للشباب ومدير عام الهيئة على فتح أبوابهم للجمعية والتعاون معهم، وتتطلع مستقبلا لاضافة نشاط الرياضة لفئة الإناث.

ودعت أولياء الأمور لتسجيل أبنائهم من ذوي صعوبات التعلم في النشاط الرياضي من خلال موقع الهيئة العامة للشباب (www.youth.gov.kw).