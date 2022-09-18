حنان عبد المعبود

شدّدت إدارة التراخيص الصحية، في وزارة الصحة، على ضرورة إصـدار تراخيص مزاولة مهنة حديثة الكتـرونياً.

وفي هذا الصدد خاطبت مديرة الإدارة د. سعاد أبل، مديرة الإدارة الفنية د. نوفه الشمري، بالتعـميم على جميع الأطباء والهـيئـة التمريضية والمـهن المساعدة لها العاملين في جميع الجهات الفنية بوزارة الصحة بضرورة تقديم طلب إصدار ترخيص أو تعديل بمسمى في النظام الآلي لإدارة التراخيص"www.moh.gov.kw" لإصـدار تراخيـص مزاولة مهنة حديثة الكتـرونياً حتى يتسنى تحديث بياناتهم، وحفاظاً على حقوقهم وتجنباً لمساءلتهم القانونية.

وتأتي هذه الخطوة إلحاقا لكتاب مماثل في 9/11/2021، وقامت مديرة الإدارة الفنية بالتعميم على رؤساء الهيئات الطبية ورؤساء المجالس.