أعلنت طيران الجزيرة عن توسعها إلى الصين عبر إطلاقها رحلات مباشرة إلى عاصمة إقليم شنشي (شيان) التي تعد ثالث أكبر مدينة في غرب الصين، حيث يبلغ عدد سكانها أكثر من 12 مليون نسمة، وهي مدينة ذات أكبر كثافة سكانية في شمال غرب الصين.

وتبدأ الشركة بتسيير الرحلات إلى مدينة شيان اعتبارا من 19 سبتمبر بواقع رحلة كل أسبوعين، وستزيد عدد الرحلات إلى رحلة كل أسبوع في المستقبل القريب.

وستشمل الرحلة توقفا قصيرا في العاصمة بيشكيك في قيرغيزستان لتزود الطائرة من طراز A320neo بالوقود.

وفي هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة طيران الجزيرة روهيت راماشاندران: «يعد هذا الخط الجديد إلى جمهورية الصين الشعبية إنجازا جديدا بالنسبة لطيران الجزيرة، ويأتي في الوقت التي تنمو فيها العلاقات التجارية بين الكويت والصين، إذ نرى في ذلك فرصة إيجابية لتوسيع شبكة وجهاتنا في هذا الاتجاه».

وتصنف مدينة شيان بالدرجة الثانية وكانت نقطة انطلاق طريق الحرير سابقا، كما أنها تشتهر عالميا كونها مكان ركود جيش الطين.

جدير بالذكر، أن «الجزيرة» هي شركة طيران كويتية منخفضة التكلفة ورائدة في خدمة شبكة وجهات تمتد عبر الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا وأوروبا، حيث تشغل رحلات تجارية ورحلات شحن جوي من مبنى ركاب الجزيرة T5 في مطار الكويت الدولي، وتخدم أكثر من 50 وجهة ذات الطلب العالي للسياحة والأعمال.