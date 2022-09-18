احتفلت وزارة الصحة عبر إدارة الجودة والاعتماد، باليوم العالمي لسلامة المرضى، بحضور وزير الصحة د. خالد السعيد.

وفي كلمه بهذه المناسبة أشار المتحدث الرسمي باسم الوزارة د. عبد الله السند، إلى أن "سلامة المرضى" هو أحد التخصصات والبرامج التي أنشئت حديثا وتحديدا 2004, حيث تم تدشين التحالف العالمي لسلامة المرضى مع أكثر من 140 دولة، بهدف توقي المخاطر والأخطاء والأذى الذي قد يتعرض لها المستفيد من الرعاية الصحية.



وأشار إلى أنه تم اعتماد اليوم العالمي لسلامة المرضى ليكون إحياء لهذه المفاهيم في 17 سبتمبر من كل عام، حيث صادقت عليه جمعية الصحة العالمية ال 72 في مايو 2019.

وبين أن اليوم العالمي لسلامة المرضى هذا العام يأتي تحت شعار (دواء بدون أضرار)، ومن بين أبرز أهدافه رفع مستوى الوعي العالمي وإشراك الآخرين في الجهود الرامية إلى منع حدوث الأخطاء في المداواة، والحد من الأضرار الناجمة عنها، وتمكين المرضى وأسرهم من المشاركة بفعالية في استعمال الأدوية بمأمونية.

وأشار الدكتور السند إلى المبادرات العالمية الثلاث التي أنطلقت سابقا بشأن سلامة المرضى، وكانت تتضمن مبادرة "الرعاية النظيفة رعاية أكثر مأمونية" عام 2005، ومبادرة "الجراحة المأمونة تنقذ الأرواح" عام 2008، ومبادرة "أدوية بلا أذى" عام 2017.

وفي هذا السياق جدد الدكتور السند تأكيد أن سلامة المرضى تأتي على رأس أولويات الوزارة، مستعرضا أبرز محطات تعزيز نظام الجودة وسلامة المرضى في دولة الكويت، وتشمل أبرزها تعزيز نظام الجودة وسلامة المرضى في وزارة الصحة في دولة الكويت, و ذلك في كافة المرافق الصحية، من خلال تطبيق أحدث البرامج والمبادرات العالمية، لتطوير وتحسين جودة الرعاية الصحية المقدمة، وضمان تقديم خدمة صحية آمنة للمرضى وعائلاتهم، من خلال برامج إدارة الجودة والاعتماد، وتطبيق برنامج "الوقاية والتيقظ الدوائي" Pharmacovigliance (drug safety)، مشيرا إلى حصول دولة الكويت على العضوية الدائمة في البرنامج العالمي للسلامة الدوائية, وذلك في إبريل لسنة 2021.

وتأكيدا على الممارسة الطبية الآمنة، أشار د. السند إلى إقرار الحصول على الدورات التدريبية لإنعاش القلب عند التوظيف والترقية, للأطباء والفنيين وأعضاء الهيئة التمريضية, ومن هذه الدورات BLS + ACLS المعتمدة لدى جمعية القلب الأمريكية, وذلك وفق ما فصله القرار الوزاري رقم 21 لسنة 2019، وأيضا إلزام جميع أفردا الهيئة التمريضية العاملين في أقسام (الحوادث – العمليات – وحدات القلب – العناية المركزة) الحصول على دورة الإنعاش القلبي و الرئوي (ACLS) المعتمدة من جمعية القلب الأمريكية (AHA).

ولفت إلى ما تضمنه قانون مزاولة المهن الطبية 70 لسنة 2020 بشأن سلامة وحقوق الممارس الصحي، وسلامة وحقوق المريض في تلقي الخدمات الطبية والرعاية الصحية الشاملة، وفق الأصول الطبية ومستجداتها, وتشمل الوقاية والتشخيص والعلاج والتأهيل والتوعية والإرشاد وتبصير المريض بكل أمانة ودقة بكل ما يتعلق بحالته الصحية.