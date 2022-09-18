عبدالكريم أحمد

علمت «الأنباء» أن الدائرتان الإداريتان الثانية والثالثة في محكمة الاستئناف حددتا قبل قليل، يوم غد موعدا لنظر استئنافات المرشحين الذين قضت المحكمة الكلية برفض دعاويهم المطالبة بإلغاء قرار حرمانهم من خوض انتخابات مجلس الأمة.

وكان دفاع المرشحين قد لجأوا إلى القضاء للمطالبة بإلغاء قرار وزير الداخلية بشطب موكليهم من سجلات المرشحين، مؤكدين توافر شروط الترشح في موكليهم وأن القانون حظر حرمان المواطنين من ممارسة حقهم في ذلك دون مبرر قانوني.

والمرشحون هم: هاني حسين - عايد العتيبي - وداد حبيب - خالد شخير - ‏مساعد المطيري - محمد جويهل - مبارك العتيبي - عبدالله البرغش - أنور الفكر.